Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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Руководители самоуправлений Латгале призывают не вводить ограничения на передвижение

Covid-19. Ilustratīvs attēls.

ФОТО: Kseniia Zagrebaeva/Shutterstock.com

Руководители самоуправлений Латгале в понедельник призвали министра здравоохранения Илзе Винькеле не вводить ограничения на передвижение для сокращения распространения Covid-19.

В Резекненской думе агентству LETA сообщили, что ее председатель Александр Барташевич сегодня принял участие в удаленном совещании с Винькеле, представителями Госполиции и других самоуправлений для обсуждения распространения Covid-19 в Латгале. Барташевич и ряд других председателей самоуправлений Латгале высказали мнение, что не стоит рассматривать ограничения на передвижение. По их словам, нужно продолжать контроль уже введенных мер для сдерживания пандемии.

В Резекненской думе сообщили, что четыре работника ее администрации заболели Covid-19. Работа органов самоуправления организуется удаленно для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Также на сегодняшний день из-за Covid-19 не могут работать 35 медиков Резекненской больницы, которые заражены сами или являются контактными лицами заболевших.

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