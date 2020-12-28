Руководители самоуправлений Латгале призывают не вводить ограничения на передвижение

В Резекненской думе агентству LETA сообщили, что ее председатель Александр Барташевич сегодня принял участие в удаленном совещании с Винькеле, представителями Госполиции и других самоуправлений для обсуждения распространения Covid-19 в Латгале. Барташевич и ряд других председателей самоуправлений Латгале высказали мнение, что не стоит рассматривать ограничения на передвижение. По их словам, нужно продолжать контроль уже введенных мер для сдерживания пандемии.