Пн, 28.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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В Елгавской больнице у медиков, которые вакцинировались от Covid-19, побочных эффектов не наблюдалось

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Елгавской больницы у лиц, которые вакцинировались против Covid-19, не наблюдалось никаких осложнений или побочных эффектов, сообщил LETA руководитель больницы Андрис Кипурс.

Он сообщил, что в первые дни вакцинации планируется вакцинировать 60 сотрудников учреждения, а сегодня вакцины получили первые 20. Очередная "волна" вакцинации запланирована уже в январе.

"Все проходит без осложнений, мы не наблюдаем  побочных эффектов", - сказал Кипурс.

По его словам, в больнице находятся 45 пациентов с Covid-19, но их наплыв в праздничные дни был умеренным. По словам Кипурса, сколько пациентов выписали, столько и пришло новых. В общей сложности для пациентов с Covid-19 доступно 50 коек.

Уже сообщалось, что сегодня, 28 декабря, в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии начнется добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Вакцинация против Covid-19 будет проводиться в десяти больницах: РВКУБ, Клинической университетской больнице им. Страдиньша, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть открыты и другие кабинеты вакцинации.

Эти кабинеты будут вакцинировать не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая NMPD.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней.

В первой поставке Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы. Следующие поставки вакцин запланированы через неделю - примерно 4 или 5 января.

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