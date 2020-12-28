В Елгавской больнице у медиков, которые вакцинировались от Covid-19, побочных эффектов не наблюдалось

Он сообщил, что в первые дни вакцинации планируется вакцинировать 60 сотрудников учреждения, а сегодня вакцины получили первые 20. Очередная "волна" вакцинации запланирована уже в январе.

"Все проходит без осложнений, мы не наблюдаем побочных эффектов", - сказал Кипурс.

По его словам, в больнице находятся 45 пациентов с Covid-19, но их наплыв в праздничные дни был умеренным. По словам Кипурса, сколько пациентов выписали, столько и пришло новых. В общей сложности для пациентов с Covid-19 доступно 50 коек.

Уже сообщалось, что сегодня, 28 декабря, в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии начнется добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Вакцинация против Covid-19 будет проводиться в десяти больницах: РВКУБ, Клинической университетской больнице им. Страдиньша, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть открыты и другие кабинеты вакцинации.

Эти кабинеты будут вакцинировать не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая NMPD.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней.