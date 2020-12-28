"Динамо" на выезде потерпело шестое поражение подряд

Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0). Это поражение стало для динамовцев шестым подряд.

Начало матча получилось очень резвым. Уже на 28 секунде Иван Чехович вывел "Торпедо" вперёд, но всего 18 секунд Рихард Букартс сравнял счёт. Тем не менее, на перерыв команды ушли при выгодном счёте для хозяев - на 18-й минуте Дамир Жафяров вывел нижегородцев вперёд.

На 3-й минуте второго периода Букартс снова сравнял, оформив дубль в матче. Эта шайба стала единственной перед заключительным игровым отрезком, в котором победу хозяевам принёс Марк Марин.

В данный момент рижское "Динамо" с 17 очками в 38 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Торпедо" 45 очков в 40 матчах и седьмое место на "Востоке".