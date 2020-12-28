Пн, 28.12.2020
Входной билет в нормальную жизнь Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
Илзе Винькеле о вакцине против SARS-CoV2
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Вакцинация в Латвии и ограбление ювелирного магазина в Иманте. Все, что вы могли пропустить 28 декабря

ФОТО: Rus.TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Коронавирус:

  • За сутки зарегистрировано 508 новых случаев Covid-19, 19 человек скончались.
  • Количество больных Covid-19 в больницах увеличилось до 1048
  • В Лиепае умерла молодая женщина с Covid-19.
  • SPKC: заболеваемость Covid-19 в Латвии остается высокой.
  • Увеличилось число госпитализированных пациентов с Covid-19 в возрасте 30-39 лет.
  • В Латвии начинается вакцинация от Covid-19.
  • Первым людям в Латвии сделаны прививки от Covid-19.
  • Один из первых людей в Латвии, получивших вакцину от Covid-19, прокомментировал свои ощущения.
  • Руководитель Восточной больницы: вакцина от Covid-19 - как свет в конце туннеля
  • Вакцинация жителей против Covid-19 будет фиксироваться электронно.
  • Перед вакцинацией каждый должен ответить на 13 вопросов.
  • За январь от Covid-19 планируется привить всех медиков. Это почти 30 000 человек.
  • Возможность сдать тест на Covid-19 без направления могут продлить.
  • В Елгавской больнице у медиков, которые вакцинировались от Covid-19, побочных эффектов не наблюдалось.
  • В Литве 1773 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 416.
  • В Бельгии 23 постояльца дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса с Covid-19.

Другие события дня:

  • Руководители самоуправлений Латгале призывают не вводить ограничения на передвижение.
  • "Человеком Европы" в 2020 году стала председатель Конституционного суда Санита
  • На Новый год освещение в парках Риги будет работать до 18 часов
  • Репатриационный рейс для жителей Балтии в Великобритании состоится сегодня. Билеты - по 220 евро.
  • Минздрав может ограничить амбулаторные медицинские услуги.
  • Кариньш: соглашение о Brexit - хорошая основа для отношений между Латвией и Великобританией.
  • Закрыты магазины, запрещены свадебные торжества: Польша ужесточает ограничения.
  • Не все желающие смогут воспользоваться репатриационным рейсом из Великобритании
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  • Взрыв в Нэшвилле: по ДНК идентифицирован его организатор.
  • Скоропостижно умерла модератор Latvijas Radio 2 Ивонна Маркелова.
  • СМИ: Алису Фрейндлих госпитализировали.
  • В Гробинском крае на Рождество во время семейного конфликта мужчина с ножом напал на полицейского.
  • В Иманте ограбили ювелирный магазин: охраннику пришлось стрелять в преступника.
  • В Яунпиебалге за организацию вечеринки назначили штраф в размере 800 евро.
  • C 1 января на некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp.
  • "Динамо" на выезде потерпело шестое поражение подряд.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Леонид Слуцкий перепел рождественскую песню Мэрайи Кэри.
  • Рождество у Бусулиса, Чичваркин в Елгаве, а Кошкина стала блондинкой.
  • Бездомный спас всех животных из горящего приюта.

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