Вакцинация в Латвии и ограбление ювелирного магазина в Иманте. Все, что вы могли пропустить 28 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Коронавирус:
- За сутки зарегистрировано 508 новых случаев Covid-19, 19 человек скончались.
- Количество больных Covid-19 в больницах увеличилось до 1048
- В Лиепае умерла молодая женщина с Covid-19.
- SPKC: заболеваемость Covid-19 в Латвии остается высокой.
- Увеличилось число госпитализированных пациентов с Covid-19 в возрасте 30-39 лет.
- В Латвии начинается вакцинация от Covid-19.
- Первым людям в Латвии сделаны прививки от Covid-19.
- Один из первых людей в Латвии, получивших вакцину от Covid-19, прокомментировал свои ощущения.
- Руководитель Восточной больницы: вакцина от Covid-19 - как свет в конце туннеля
- Вакцинация жителей против Covid-19 будет фиксироваться электронно.
- Перед вакцинацией каждый должен ответить на 13 вопросов.
- За январь от Covid-19 планируется привить всех медиков. Это почти 30 000 человек.
- Возможность сдать тест на Covid-19 без направления могут продлить.
- В Елгавской больнице у медиков, которые вакцинировались от Covid-19, побочных эффектов не наблюдалось.
- В Литве 1773 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 416.
- В Бельгии 23 постояльца дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса с Covid-19.
Другие события дня:
- Руководители самоуправлений Латгале призывают не вводить ограничения на передвижение.
- "Человеком Европы" в 2020 году стала председатель Конституционного суда Санита
- На Новый год освещение в парках Риги будет работать до 18 часов
- Репатриационный рейс для жителей Балтии в Великобритании состоится сегодня. Билеты - по 220 евро.
- Минздрав может ограничить амбулаторные медицинские услуги.
- Кариньш: соглашение о Brexit - хорошая основа для отношений между Латвией и Великобританией.
- Закрыты магазины, запрещены свадебные торжества: Польша ужесточает ограничения.
- Не все желающие смогут воспользоваться репатриационным рейсом из Великобритании
- Взрыв в Нэшвилле: по ДНК идентифицирован его организатор
- В России затонуло рыболовецкое судно: 17 человек пропали без вести
- В Париже тоже отлавливают "тусовщиков": задержаны пятеро
- Жертвы выбирались случайно: в Китае в результате нападения с ножом убиты семь человек.
- В Британию по VIP-пакету. Как 39 мигрантов оказались в смертельной ловушке.
- Навальному пригрозили заменой условного срока на реальный.
- Взрыв в Нэшвилле: по ДНК идентифицирован его организатор.
- Скоропостижно умерла модератор Latvijas Radio 2 Ивонна Маркелова.
- СМИ: Алису Фрейндлих госпитализировали.
- В Гробинском крае на Рождество во время семейного конфликта мужчина с ножом напал на полицейского.
- В Иманте ограбили ювелирный магазин: охраннику пришлось стрелять в преступника.
- В Яунпиебалге за организацию вечеринки назначили штраф в размере 800 евро.
- C 1 января на некоторых телефонах перестанет работать WhatsApp.
- "Динамо" на выезде потерпело шестое поражение подряд.
Немного легких новостей отвлечься:
- Леонид Слуцкий перепел рождественскую песню Мэрайи Кэри.
- Рождество у Бусулиса, Чичваркин в Елгаве, а Кошкина стала блондинкой.
- Бездомный спас всех животных из горящего приюта.