Более 40% новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из 508 случаев заражения Covid-19, выявленных за последние сутки, более 40% были зарегистрированы в Риге, но относительно большое количество заражений было также в Даугавпилсе и Резекне.
За последние сутки в Риге было зарегистрировано 212 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3980 человек.
В свою очередь, в Даугавпилсе было зарегистрировано 48 новых случаев, а общее кумулятивное количество случаев за 14 дней составляет 1194 жителей города, а в Резекне за последние сутки было зарегистрировано 24 новых случая, а общее количество случаев за последние две недели достигло 346 жителей.
В Юрмале было зарегистрировано 20 новых пациентов, при этом общее количество пациентов за 14 дней выросло до 211 жителей города, в Кекавском крае - 17, в Елгаве - 13, а в Бабите и Резекненском крае - по 10 новых пациентов с Covid-19.
Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели было в Риге - 3980, за ней следуют Даугавпилс с 1194 заболевшими Covid-19, Елгава - 396, Резекне - 346, Екабпилс - 262, Вентспилс - 225, Юрмала - 211, Лиепая - 203, но и в Огрском крае Covid-19 заболел 201 за последние 14 дней.