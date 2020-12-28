Более 40% новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге

За последние сутки в Риге было зарегистрировано 212 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3980 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе было зарегистрировано 48 новых случаев, а общее кумулятивное количество случаев за 14 дней составляет 1194 жителей города, а в Резекне за последние сутки было зарегистрировано 24 новых случая, а общее количество случаев за последние две недели достигло 346 жителей.

В Юрмале было зарегистрировано 20 новых пациентов, при этом общее количество пациентов за 14 дней выросло до 211 жителей города, в Кекавском крае - 17, в Елгаве - 13, а в Бабите и Резекненском крае - по 10 новых пациентов с Covid-19.