Эксперт: вакцины от Covid-19 безопасны, нет причин беспокоиться, что их на всех не хватит

В передаче эксперты ответили на различные вопросы о безопасности вакцин против Covid-19, а также о процессе вакцинации в Латвии.

В вакцинации против Covid-19, которая началась сегодня в Латвии, используется вакцина Comirnaty, разработанная Pfizer и BioNTech, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), в то время как вакцины, разработанные другими компаниями, все еще ожидают утверждения.

При закупке вакцин Латвия сделала акцент на еще не утвержденной вакцине Moderna.

Свен Хенкузен, директор ZVA, сообщил, что такое решение было принято по логистическим соображениям. А именно, условия хранения и транспортировки вакцины Moderna больше подходят для обеспечения регионов Латвии необходимыми дозами.

Хенхузен и Завадска оба подчеркивали, что

о вакцинах Moderna и AstraZeneca не следует думать как об отдаленном будущем, поскольку их одобрение EMA - лишь вопрос времени.

Первичные дозы вакцин Pfizer и BioNTech Covid-19 будут доставлены в первом квартале нового года, и к тому времени, когда их запасы начнут сокращаться, Латвия получит вакцины Moderna и AstraZeneca. "Мы не должны волноваться, что нам не хватит вакцин", - сказала Завадска.

Оба эксперта признали, что они чувствуют облегчение из-за начала процесса вакцинации и сообщили, что к концу января должны быть вакцинированы 30 000 медицинских работников.

Завадска опровергла утверждения о небезопасном характере вакцины и подчеркнула, что, несмотря на рекордные темпы производства, в процессе разработки вакцины не было никаких смягчающих условий.

Эксперты заявили, что они внимательно следят за международным процессом вакцинации и наблюдаемыми побочными эффектами. Хенкузен подчеркнул, что люди с острыми аллергическими реакциями подвергаются наибольшему риску побочных эффектов и что следует оценивать риски и преимущества вакцинации.

Также следует избегать вакцинации, если у вас есть инфекция или вы плохо себя чувствуете.

"Все выглядит хорошо, поводов для беспокойства нет, по крайней мере, пока", - подчеркнула Завадска.

Поскольку вакцина не изучалась на детях младше 16 лет, вакцина в настоящее время не рекомендуется для детей и матерей, кормящих грудью. Однако, поскольку эти группы не являются приоритетом в процессе вакцинации населения, риска нет.



Однако, если возникнет необходимость вакцинировать эти группы для достижения коллективного иммунитета, рекомендации могут измениться как на национальном, так и на международном уровне. Однако это произойдет только в том случае, если будет подтверждена безопасность вакцины.

Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 60% населения, хотя точная цифра неизвестна.