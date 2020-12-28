Эксперт: вакцины от Covid-19 безопасны, нет причин беспокоиться, что их на всех не хватит

Вакцинация против Covid-19 началась успешно, и нет причин беспокоиться о том, что вакцин будет недостаточно, сообщили сегодня вечером в передаче Латвийского телевидения Šodienas jautājums Свен Хенкузен, директор Государственного агентства лекарств (ZVA) и руководитель Центра вакцинации Даце Завадска.
В передаче эксперты ответили на различные вопросы о безопасности вакцин против Covid-19, а также о процессе вакцинации в Латвии.
В вакцинации против Covid-19, которая началась сегодня в Латвии, используется вакцина Comirnaty, разработанная Pfizer и BioNTech, которая была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), в то время как вакцины, разработанные другими компаниями, все еще ожидают утверждения.
Свен Хенкузен, директор ZVA, сообщил, что такое решение было принято по логистическим соображениям. А именно, условия хранения и транспортировки вакцины Moderna больше подходят для обеспечения регионов Латвии необходимыми дозами.
Хенхузен и Завадска оба подчеркивали, что
Первичные дозы вакцин Pfizer и BioNTech Covid-19 будут доставлены в первом квартале нового года, и к тому времени, когда их запасы начнут сокращаться, Латвия получит вакцины Moderna и AstraZeneca. "Мы не должны волноваться, что нам не хватит вакцин", - сказала Завадска.
Оба эксперта признали, что они чувствуют облегчение из-за начала процесса вакцинации и сообщили, что к концу января должны быть вакцинированы 30 000 медицинских работников.
Завадска опровергла утверждения о небезопасном характере вакцины и подчеркнула, что, несмотря на рекордные темпы производства, в процессе разработки вакцины не было никаких смягчающих условий.
Эксперты заявили, что они внимательно следят за международным процессом вакцинации и наблюдаемыми побочными эффектами. Хенкузен подчеркнул, что люди с острыми аллергическими реакциями подвергаются наибольшему риску побочных эффектов и что следует оценивать риски и преимущества вакцинации.
Также следует избегать вакцинации, если у вас есть инфекция или вы плохо себя чувствуете.
Поскольку вакцина не изучалась на детях младше 16 лет, вакцина в настоящее время не рекомендуется для детей и матерей, кормящих грудью. Однако, поскольку эти группы не являются приоритетом в процессе вакцинации населения, риска нет.
Однако, если возникнет необходимость вакцинировать эти группы для достижения коллективного иммунитета, рекомендации могут измениться как на национальном, так и на международном уровне. Однако это произойдет только в том случае, если будет подтверждена безопасность вакцины.
Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 60% населения, хотя точная цифра неизвестна.
"Однозначных оценок нет, есть разные предположения разных экспертов", - сказала иммунолог.