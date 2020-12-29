Выглядит ли Латвия с Covid-19 лучше на фоне соседей?

В передаче ЛТВ 21 декабря, отвечая на вопрос, что до сих пор мешало ограничить распространение Covid-19, если смотреть именно на решения правительства, Ашераденс в том числе сказал:

"Я могу сказать, ну, если мы сравниваем, мы выглядим относительно лучше, чем наши соседи, и я бы не сказал, что правительство поступило ошибочно".

По сравнению с Литвой ситуация в Латвии действительно лучше. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на 18 декабря свидетельствуют, что в Литве уровень заболеваемости очень высокий даже по сравнению с другими странами Европы. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, по данным на момент высказывания депутата, в Литве составил 1205,9. В Латвии и Эстонии этот показатель был одинаковый - 453,1.

Однако по отношению к общему числу жителей в Эстонии существенно меньше умерших от Covid-19, чем в Латвии. 22 декабря сообщалось, что в Эстонии, где проживает 1,3 млн жителей, с начала эпидемии умерли 186 человек. В то же время в Латвии, где население составляет 1,9 млн человек, сообщалось о 445 скончавшихся. В Литве, где проживает 2,79 млн человек, было 1093 умерших от Covid-19, а еще 544 умерших были инфицированы. По отношению к общей численности населения в Литве с Covid-19 умерло больше людей, чем в Латвии и Эстонии.

ФОТО: RE:CHECK

Ашераденс в разговоре с Re:Check отметил, что Латвия по сравнению с Литвой выглядит существенно лучше. В свою очередь, про Эстонию политик отметил: "Если мы смотрим на количество заболевших, у нас не хуже, чем у них. Очень похоже". На замечание, что в Эстонии на общее количество жителей случаев смерти меньше, чем в Латвии, политик признал: "Об умерших я согласен, правда". Однако Ашераденс подчеркнул - нельзя сказать, что в Латвии "все плохо и все разрушено и безнадежно".