В Германии 8 сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Covid-19

Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, пишет "Медуза". Причиной ввода повышенной дозы вакцины стала индивидуальная ошибка персонала, занимавшегося подготовкой препарата.
Инцидент произошел 27 декабря в городе Штральзунд в земле Мекленбург. Сотрудники, которым вкололи пятикратную дозу, родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности.
Семь женщин и один мужчина, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Позже глава округа города Штральзунд, сообщил, что четверо из этих пациентов добровольно, в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения, однако уже вечером того же дня трое из них вновь покинули больницу, пишет Deutsche Welle.
Отмечается также, что во время тестирования препарата на первой стадии клинических испытаний специалисты компании BioNTech вводили повышенные дозы вакцины добровольцам и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось.