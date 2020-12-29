В Германии 8 сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Covid-19

Инцидент произошел 27 декабря в городе Штральзунд в земле Мекленбург. Сотрудники, которым вкололи пятикратную дозу, родились в период с 1966 по 1982 год. У четверых из них обнаружились симптомы гриппа, и они были госпитализированы в целях предосторожности.

Семь женщин и один мужчина, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Позже глава округа города Штральзунд, сообщил, что четверо из этих пациентов добровольно, в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения, однако уже вечером того же дня трое из них вновь покинули больницу, пишет Deutsche Welle.