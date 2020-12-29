В Ригу прибыл репатриационный рейс из Лондона. Всех отправили в гостиницу на самоизоляцию

Изначально на репатриацию в Ригу документы подали 140 граждан Латвии. Министерство иностранных дел внимательно рассмотрело каждую заявку. Тем, кто просто хотел приехать в Латвию на выходные, было отказано. Некоторые неправильно поняли, что из-за Brexit 1 января они станут нелегальными иммигрантами, но это не так. Следовательно, эти аргументы не были сочтены подходящими в качестве причины для репатриации в Латвию. К сожалению, большинство латвийцев отказалось от рейса по причинам, известным только им самим. Возможно, эти люди не хотят проводить десять дней в строго контролируемой гостинице на самоизоляции.

Вечером 28 декабря репатриционным рейсом прибыли также 32 эстонца и 66 литовцев. После приземления в Риге эстонцы сразу же были доставлены авиарейсом в Таллинн, а литовцев вывезли из Латвии автобусом в сопровождении полицейского конвоя.

Граждане нашей страны не сразу смогли покинуть стены аэропорта Рига - сразу после высадки и перед пересечением границы латвийцы прошли тест на Covid-19. После этого всех отвезли в отель Elephant, который находится недалеко от аэропорта, где латвийцы будут проживать в течение 10 дней.

Если репатрианты заплатили за возвращение в Латвию сами, то гостиницу и питание полностью оплатит государство. 3

Стоимость такого проживания в сутки 45 - 35 евро за номер и 10 евро за питание. Если репатрианты захотят повысить уровень комфорта, они смогут оплатить номер более высокого класса из своего кармана.

Каждый репатриант считается потенциально зараженным до тех пор, пока не станут известны результаты теста на Covid-19. 3

Репатриационный рейс с десятью гражданами Латвии также приземлится в Таллинне во вторник, 29 декабря. Министерство иностранных дел позаботится об их сопровождении в Латвию, а также доставит в отель, специально назначенный государством.