Вт, 29.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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Правительство обсудит новые ограничения для сокращения распространения Covid-19

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению для обсуждения актуальной эпидемиологической ситуации в стране, возможно, будут приняты решения о новых ограничениях для сокращения распространения Covid-19.

Дистанционное заседание начнется в 10:00, после него состоится пресс-конференция.

На заседании планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, а также о тестировании на Covid-19.

На встрече также будет заслушана актуальная информация о вакцинации против Covid-19.

Не исключено, что Кабинет министров также примет решение о введении новых ограничений. 17 декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что, если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация не изменится, в стране придется ввести обширные ограничения на передвижение.

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