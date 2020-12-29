Правительство обсудит новые ограничения для сокращения распространения Covid-19

Дистанционное заседание начнется в 10:00, после него состоится пресс-конференция.

На заседании планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, а также о тестировании на Covid-19.

На встрече также будет заслушана актуальная информация о вакцинации против Covid-19. 9