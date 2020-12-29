Правительство обсудит новые ограничения для сокращения распространения Covid-19

Сегодня состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению для обсуждения актуальной эпидемиологической ситуации в стране, возможно, будут приняты решения о новых ограничениях для сокращения распространения Covid-19.
Дистанционное заседание начнется в 10:00, после него состоится пресс-конференция.
На заседании планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, а также о тестировании на Covid-19.
На встрече также будет заслушана актуальная информация о вакцинации против Covid-19.
Не исключено, что Кабинет министров также примет решение о введении новых ограничений. 17 декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что, если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация не изменится, в стране придется ввести обширные ограничения на передвижение.