Вт, 29.12.2020
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Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
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  • "На Аллегрову похожа": Лайма Вайкуле опубликовала эмоциональное поздравление
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"На Аллегрову похожа": Лайма Вайкуле опубликовала эмоциональное поздравление
Видео

66-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле обратилась к своим поклонникам, коллегам и друзьям в Instagram. Артистка эмоционально поздравила всех с наступающим Новым годом.

На видео Лайма Вайкуле показала свою новогоднюю елку. Она отметила, что у нее настоящая лесная ель с шишками, украшена белым декором. Под ней расположились ее гномы. 

"Один очень сознательный. Видите? С маской. А остальные уже вакцинированы", - показала певица свой декор. 

Вайкуле поздравила всех с наступающим Новым годом. Она также пожелала, что все скорее закончилось и можно было увидеться.

"Я надеюсь, что этот високосный год закончится, а год белого бычка будет намного лучше. Желаю, чтобы исполнилось все, о чем вы мечтаете", - сказала Лайма в своем поздравлении.

В комментариях звезде ответила Алла Пугачева, Маркус Рива, Лолита Милявская, Хибла Герзмава и другие. 

Фолловеры в комментариях поблагодарили артистку, но были и те, кто не узнали певицу. Часть подписчиков отметила, что Лайма Вакуле стала похожа на Ирину Аллегрову. 

"Не узнать", "Шикарная, как всегда", "Лайма, какая Вы потрясающая!", "Какая вы красивая", "На Аллегрову похожа", - писали в комментариях. 

А как вам кажется? 

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