"На Аллегрову похожа": Лайма Вайкуле опубликовала эмоциональное поздравление

На видео Лайма Вайкуле показала свою новогоднюю елку. Она отметила, что у нее настоящая лесная ель с шишками, украшена белым декором. Под ней расположились ее гномы.

"Один очень сознательный. Видите? С маской. А остальные уже вакцинированы", - показала певица свой декор.

Вайкуле поздравила всех с наступающим Новым годом. Она также пожелала, что все скорее закончилось и можно было увидеться.

"Я надеюсь, что этот високосный год закончится, а год белого бычка будет намного лучше. Желаю, чтобы исполнилось все, о чем вы мечтаете", - сказала Лайма в своем поздравлении.

В комментариях звезде ответила Алла Пугачева, Маркус Рива, Лолита Милявская, Хибла Герзмава и другие.

Фолловеры в комментариях поблагодарили артистку, но были и те, кто не узнали певицу. Часть подписчиков отметила, что Лайма Вакуле стала похожа на Ирину Аллегрову.

"Не узнать", "Шикарная, как всегда", "Лайма, какая Вы потрясающая!", "Какая вы красивая", "На Аллегрову похожа", - писали в комментариях.