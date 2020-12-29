"Все было в крови". Новая информация об ограблении ювелирного магазина в Иманте

В ночь на 26 декабря в 3.23 полиция получила информацию об ограблении ювелирного магазина в Иманте и двух задержанных. Выяснилось, что в ту ночь на такси к месту происшествия приехали пятеро преступников. Они оставили машину в жилом районе. Пока один мужчина ждал в такси, четверо других, вооружившись ломом, топором и пилой, направились прямо в ювелирный магазин, расположенный в торговом центре.

Взломав боковую входную дверь, преступники проникли в торговый центр, где взломали вход в ювелирный магазин.

Их целью был сейф, в который на ночь кладут золотые предметы на сохранение. Несмотря на наличие большого разнообразия предметов для вскрытия сейфа и длительные усилия, сделать этого преступникам так и не удалось. Понимая, что скоро в торговый центр прибудут охранники, преступники схватили на полках подносы с относительно дешевыми серебряными украшениями и скрылись. В это же самое время на стоянку магазина приехал сотрудник охранного предприятия, который заметил воров и бросился за ними.

Охранник произвел предупредительный выстрел в воздух. Учитывая, что мужчин это не остановило и они чуть не сбили на такси охранника, он произвел еще один выстрел - на этот раз по шине автомобиля. Транспорт остановился, и один из преступников, вооружившись топором, подошел к охраннику. В целях самообороны был произведен еще один выстрел, на этот раз в ногу преступнику.

Ранним утром местные жители были более чем удивлены, наблюдая за последствиями инцидента и увидев множество полицейских бригад.

"Я вышла на улицу, везде была кровь, здесь и там. Сначала мы подумали, что кто-то хорошенько подрался", - рассказывает местная жительница Алла.

"Мне было неприятно идти с детьми на прогулку, у них сразу возник вопрос: что это такое? Я, как взрослый, все могу понять, но детям не объяснить", - говорит другой местсый житель.

Трое остальных преступников скрылись с места события. В настоящее время они находятся в активном розыске. Двое задержанных мужчин в возрасте 35 и 34 года ранее были осуждены за тяжкие преступления. Один за убийство, другой за кражу бумажника.

Известно, что жизни пострадавшего преступника на данный момент ничего не угрожает, но он по-прежнему находится под наблюдением врачей и сотрудников полиции.