Парадокс ⟩ Во время пандемии реже допускают просрочку платежей

В свою очередь для 34% латвийцев кредит в банке на сегодняшний день был бы недоступен из-за низкого кредитного рейтинга, - свидетельствует новейшая статистика Бюро кредитной информации (Kredītinformācijas Birojs) о кредитном рейтинге жителей.

Доля просроченных платежей во время пандемии не растет, наоборот, во всех группах кредитного рейтинга просроченных платежей в этом году стало меньше, чем в прошлом, - свидетельствует данные Бюро по результатам оценки тенденций платежей с просрочкой более 60 дней с июля прошлого года в сегменте частных лиц.

Так, в августе этого года просроченные платежи были у 13% жителей с самым низким кредитным рейтингом и у неполного процента жителей с самым высоким кредитным рейтингом. В августе прошлого года эти показатели были в два раза больше – 29 % и около 2 %, соответственно.

По шкале от A до E, где A – самый высокий, а E – самый низкий уровень кредитного рейтинга, кредитный рейтинг на уровне A на сегодняшний день имеет 31 % жителей, B – 27 %, C - 9 %, D - 10 %, а E – 24 % жителей.

"Очень важно, чтобы люди понимали принципы формирования кредитного рейтинга, а также знали, как его улучшить, так как это позволит им выбирать лучших кредиторов и получать самые выгодные условия. Как мы видим, чаще просрочку платежей допускают жители с самым низким кредитным рейтингом. Оформление еще одного кредита, если есть затруднения с погашением существующего долга, не решает проблему. Хороший кредитный рейтинг означает также, что, обратившись в банк за кредитом, человек сможет получить более выгодные процентные ставки. При очень хорошем кредитном рейтинге, например, в банке Citadele потребительский кредит можно взять со ставкой от 9,9 %, а автокредит – со ставкой 7,9 %", - говорит член правления банка Citadele Владислав Миронов.

Рекомендации и финансовые привычки, которые помогут улучшить кредитный рейтинг*

Роль играют даже самые небольшие займы

При формировании кредитного рейтинга учитываются банковские и небанковские займы – как существующие, так и уже погашенные: кредитные карты, кредитные линии, потребительские и ипотечные кредиты, а также купленные в рассрочку товары.

Общая сумма кредитных обязательств

Для кредитора большое значение имеет общая сумма кредитных обязательств, а также соотношение доходов и расходов. Нельзя забывать и о тех обязательствах, в которых заемщик выступает в качестве поручителя. Следует отметить, что после погашения одного из кредитов кредитный рейтинг улучшится, однако кредиты, взятые в небанковских учреждениях, анализируются особенно тщательно.

Все счета одинаково важны

История платежей образует большую часть кредитного рейтинга. Не существует второстепенных счетов, одинаково важно своевременно платить и за ипотеку, и за электричество.

Больше не значит лучше

Каждая кредитная карта, даже с небольшим балансом, - это отдельный заем. Пять кредитных карт – это пять займов, поэтому тщательно оценивайте необходимость каждого займа.

Заявки и цели

Подавайте заявку на кредит только в том случае, если он действительно необходим. Каждая новая кредитная заявка влияет на кредитный рейтинг. Например, 10 кредитных заявок вы течение года говорят о том, что вы отчаянно пытаетесь найти возможность взять в долг. Выбирайте займы, которые лучше всего подходят для ваших потребностей. Например, студенческий кредит и кредитная карта с точки зрения кредитора выглядят более понятными, чем два потребительских кредита.

Понятные доходы

Кредитный рейтинг можно улучшить, показав кредитору понятную и прозрачную структуру доходов. Перечисления от родственников и внесенные наличным суммы не служат достаточным основанием для получения займа.

Следите за своим кредитным рейтингом

Прежде чем подать заявку на кредит, оцените свой кредитный рейтинг самостоятельно. Это можно сделать, например, на сайте Kredītinformācijas Birojs. Если вам кажется, что полученный кредитный рейтинг не соответствует ожидаемому, обратитесь в банк лично. Возможно, вы забыли указать какие-нибудь кредитные обязательства или уже выплаченный заем не был отмечен как погашенный.

*Источник: Банк Citadele