Видео ⟩ В новом клипе Киркоров сыграл пьющего отца Бузовой, а Рудковская ее мать

Ольга сыграла девушку из Бутово, которой внезапно встретила наследника многомиллионного состояния (Давид Манукян). Ему нужно было за двое суток до Нового года найти приличную спутницу, чтобы управление компанией не перешло к его младшему брату. Так захотела его мать (Марины Федункив).

Филипп Киркоров играет в клипе отца героини Бузовой - алкаша в потертой тельняшке, а Яна Рудковская его жену.

У Ольги Бузовой есть младший братик. Его играет Саша Плющенко. Малыш мечтает стать вторым Плющенко, а мать его отчитывает, и боится, что сын станет таким же алкашом, как и отец.

Клип уже собрал 90 тысяч лайков и 8,9 тысяч дизлайков. А как вам такая новогодняя сказка?