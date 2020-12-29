Вт, 29.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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За сутки зарегистрировано 838 новых случаев Covid-19, 25 человек скончались
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Иллюстративное фото

ФОТО: Michele Ursi-shutterstock.com

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 838 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 25 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Сообщается о 25 случаях смерти: 

  • один человек в возрасте 25-30 лет,
  • один в возрасте 45-50 лет,
  • три человека в возрасте 50-60 лет,
  • двое в возрасте 60-65 лет,
  • двенадцать человек в возрасте 70-80 лет,
  • четыре человека в возрасте 80-85 лет,
  • двое в возрасте 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 11 207 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 37 676 человек.

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