За сутки зарегистрировано 838 новых случаев Covid-19, 25 человек скончались
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 838 новых случаев Covid-19 и зарегистрированы 25 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается о 25 случаях смерти:
- один человек в возрасте 25-30 лет,
- один в возрасте 45-50 лет,
- три человека в возрасте 50-60 лет,
- двое в возрасте 60-65 лет,
- двенадцать человек в возрасте 70-80 лет,
- четыре человека в возрасте 80-85 лет,
- двое в возрасте 90-95 лет.
За прошедшие сутки сделано 11 207 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 37 676 человек.
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