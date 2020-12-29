За сутки зарегистрировано 838 новых случаев Covid-19 и 25 смертей

Сообщается о 25 случаях смерти:

один человек в возрасте 25-30 лет,

один в возрасте 45-50 лет,

три человека в возрасте 50-60 лет,

двое в возрасте 60-65 лет,

двенадцать человек в возрасте 70-80 лет,

четыре человека в возрасте 80-85 лет,

двое в возрасте 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 11 207 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,5%.

За 14 дней в Латвии выявлено 11 204 случая коронавируса, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 583,6 случая.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 37 676 человек.

За прошедшие сутки госпитализировано 134 пациента с Covid-19, в целом в больницах находятся 1059 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Четыре человека были перевезены в другие лечебные учреждения.

У 1000 человек заболевание средней тяжести, 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии.