Австралийская теннисистка решила подзаработать в порно

19-летняя спортсменка, пережидающая пандемию в Лондоне, завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, куда можно выкладывать откровенные видео, фотографии и другие порнографические материалы, распространяя их по подписке.

Девушка занимается профессиональным теннисом с 2018 года, но пока не смогла добиться высоких результатов. На данный момент она выиграла лишь 9 из 37 матчей в одиночном разряде и занимает 1171 место в мире, заработав лишь 3500 долларов за карьеру.

Теннисистка надеется, что в бизнесе для взрослых найдёт дополнительные источники дохода для тренировок и поездок на турниры.