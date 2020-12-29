Австралийская теннисистка решила подзаработать в порно

Австралийская теннисистка сербского происхождения Анджелина Граовац решила найти новый источник заработка, продавая свои интимные фотографии. Об этом пишет Daily Mail.
19-летняя спортсменка, пережидающая пандемию в Лондоне, завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans, куда можно выкладывать откровенные видео, фотографии и другие порнографические материалы, распространяя их по подписке.
Девушка занимается профессиональным теннисом с 2018 года, но пока не смогла добиться высоких результатов. На данный момент она выиграла лишь 9 из 37 матчей в одиночном разряде и занимает 1171 место в мире, заработав лишь 3500 долларов за карьеру.
Теннисистка надеется, что в бизнесе для взрослых найдёт дополнительные источники дохода для тренировок и поездок на турниры.
Кстати, Граовац не первая спортсменка, которая решила улучшить своё финансовое положение благодаря порнобизнесу. Ранее мы писали о уже бывшей автогонщице Рене Грейси и сёстрах-сёрфингистках Элли-Джин и Холли-Дейз Коффи.