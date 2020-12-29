Выбрали оператора системы депозита тары в Латвии

Государственная служба окружающей среды (VVD) выбрала оператором депозитной системы упаковки из-под напитков ООО Depozita iepakojuma operators, сообщила на пресс-конференции гендиректор VVD Элита Баклане-Ансберга.
Она сообщила, что Depozita iepakojuma operators соответствует требованиям нормативных актов и набрало наибольшее количество баллов на этапе оценки критериев качества, поэтому в январе следующего года с указанной компанией будет заключен договор на семь лет.
В Латвии депозитную систему планируется ввести 1 февраля 2022 года. VVD получила два предложения от претендентов на место оператора депозитной системы, которые подали ООО Depozita iepakojuma operators и ООО Nulles depozits.