Вт, 29.12.2020
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Выбрали оператора системы депозита тары в Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Государственная служба окружающей среды (VVD) выбрала оператором депозитной системы упаковки из-под напитков ООО Depozita iepakojuma operators, сообщила на пресс-конференции гендиректор VVD Элита Баклане-Ансберга. 

Она сообщила, что Depozita iepakojuma operators соответствует требованиям нормативных актов и набрало наибольшее количество баллов на этапе оценки критериев качества, поэтому в январе следующего года с указанной компанией будет заключен договор на семь лет. 

В Латвии депозитную систему планируется ввести 1 февраля 2022 года. VVD получила два предложения от претендентов на место оператора депозитной системы, которые подали ООО Depozita iepakojuma operators и ООО Nulles depozits.

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