Хабиб назвал бойцов, которые могут забрать у него чемпионский пояс UFC

По словам Нурмагомедова, в тройку сильнейших в мире бойцов лёгкого веса в UFC на данный момент входят ирландец Конор Макгрегор, американец Дастин Порье и россиянин Ислам Махачёв. Последнего Хабиб и вовсе представлял как своего преемника в промоушне.

"В лёгком весе всегда царила конкуренция. Все события в 2020 году в UFC связаны с лёгким весом. Сначала возвращение Конора, потом бой Гэтжи с Фергюсоном. После этого возвращение Порье. Затем мой бой с Гэтжи. Этот вес всегда был интересным и конкурентным. Думаю, мой пояс заберёт победитель пары Дастин - Конор", - сказал Нурмагомедов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, бой-реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится 24 января 2021 года на турнире UFC 257.

Также в этом интервью Хабиб высказался о своём возможном возвращении в UFC. По словам бойца, он находится на связи с главой промоушна Даной Уайтом, который очень хочет вернуть его в UFC. Сам Хабиб заявил, что ему бы этого не хотелось.