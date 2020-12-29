Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Вчера госпитализировано 134 больных Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки госпитализировано 134 пациента с Covid-19, в целом в больницах находятся 1059 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Четыре человека были перевезены в другие лечебные учреждения.

У 1000 человек заболевание средней тяжести, 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии на лечении в больницах находились 3188 человек с Covid-19.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 838 новых случаев Covid-19, умерли 25 человек.

За 14 дней в Латвии выявлено 11 204 случая коронавируса, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 583,6 случая.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 37 676 человек.

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