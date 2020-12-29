Вчера госпитализировано 134 больных Covid-19

Четыре человека были перевезены в другие лечебные учреждения.

У 1000 человек заболевание средней тяжести, 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии на лечении в больницах находились 3188 человек с Covid-19.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено 838 новых случаев Covid-19, умерли 25 человек.

За 14 дней в Латвии выявлено 11 204 случая коронавируса, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 583,6 случая.