Вт, 29.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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Россия запретила въезд руководству немецкой разведки

Главное здание МГУ

ФОТО: ГЗ МГУ

Россия запретила въезд руководителям "силовых и разведывательных структур" министерства обороны Германии, пишет "Дождь" со ссылкой на заявление российского МИД.

Данное решение связано с санкциями Евросоюза против руководства Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), объявленными в октябре из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.

В ЕС считают, что за атакой стоит группировка Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

Кому именно запрещен въезд, не уточняется.

Как утверждает российский МИД, немецкая сторона "на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании" атак, пишет "Медуза".

Атака на немецкий парламент в 2015 году продлилась около месяца. За это время хакеры скачали не менее 16 гигабайт данных, включая десятки тысяч электронных писем членов парламента и сотрудников приемной канцлера Ангелы Меркель.

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