Россия запретила въезд руководству немецкой разведки

Данное решение связано с санкциями Евросоюза против руководства Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), объявленными в октябре из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.

В ЕС считают, что за атакой стоит группировка Fancy Bear, которую связывают с ГРУ.

Кому именно запрещен въезд, не уточняется.

Как утверждает российский МИД, немецкая сторона "на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании" атак, пишет "Медуза".