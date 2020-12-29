Россия запретила въезд руководству немецкой разведки

Россия запретила въезд руководителям "силовых и разведывательных структур" министерства обороны Германии, пишет "Дождь" со ссылкой на заявление российского МИД.
Данное решение связано с санкциями Евросоюза против руководства Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), объявленными в октябре из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.
Кому именно запрещен въезд, не уточняется.
Как утверждает российский МИД, немецкая сторона "на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании" атак, пишет "Медуза".
Атака на немецкий парламент в 2015 году продлилась около месяца. За это время хакеры скачали не менее 16 гигабайт данных, включая десятки тысяч электронных писем членов парламента и сотрудников приемной канцлера Ангелы Меркель.