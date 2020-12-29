На видео не манипуляция - для подготовки и введения вакцины необходимо использовать два шприца

Сразу после того, как Латвийское телевидение опубликовало видео с вакцинацией против Covid-19 врача Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), в социальных сетях стремительно распространились слухи о том, что на самом деле было введено что-то другое, а не вакцина, поскольку на видео два шприца. Это предположение неверно.

Использование двух шприцев соответствует инструкции вакцины: одним во флакон вводится необходимый раствор хлорида натрия для разбавления и вытягивается воздух, вторым берется одна доза и вводится в мышцу.

"Вот доказательство того, что вакцинируют что-то другое", - пишет пользователь Facebook, делясь видео LTV. Другие в комментариях присоединяются к мнению, что на видео - мошенничество и манипуляция, поскольку изначально показан больший шприц одного цвета, а сама инъекция делается с помощью другого, меньшего размера и другого цвета. Похожими записями за считанные часы в понедельник поделились несколько тысяч человек.

Как известно, Европейский Союз согласовал вакцину Pfizer/BioNTech, и вакцинация ею также началась и в Латвии. То, что увиденное на видео использование - правильное, доказывает инструкция для этой вакцины, доступная как на латышском, так и на английском языке.

Согласно инструкции, вакцину после размораживания необходимо разбавить 1,8 мл раствора хлорида натрия (0,9%). Это делается с помощью шприца путем введения хлорида натрия в исходный флакон. Затем необходимо отрегулировать давление во флаконе, набрав в тот же уже пустой шприц 1,8 мл воздуха. Забор воздуха из флакона показан в начале видео. По инструкции, затем на флаконе надо пометить время разбавления, так как разведенная вакцина должна быть использована в течение шести часов. После разбавления в одном флаконе пять доз. Чтобы взять и ввести одну дозу в 0,3 мл, используется новый шприц меньшего размера - это показано в продолжении видео.

Ролик достаточно точно описан в Facebook-профиле фельдшера Марины, работавшей в RAKUS. Она стала известна в начале декабря после того, как распространила ложь о побочных эффектах вакцинации и лечении пациентов с Covid-19 в этой больнице. Однако фельдшер, очевидно, не читала инструкции к вакцине Pfizer/BioNTech, поэтому она не знает, что вакцина должна быть разбавлена ​​и содержит пять доз, поэтому говорит, что это манипуляция.

ФОТО: AFP / Scanpix