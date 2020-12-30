Новогодние приметы и традиции на удачу в 2021-м

Если бутылка шампанского откроется быстро и легко - год будет удачным, если долго и тяжело - придется поработать.

Если пробка от шампанского попадет в тарелку с едой - это к удаче. Не выкидывайте ее до следующего Нового года.

Все знают эту традицию - загадывание желания. Пишем на листе бумаги свою мечту, пока бьют куранты, поджигаем "записку" над бокалом шампанского, в него же - пепел. И тут главное успеть выпить содержимое, пока не пробило ровно 12.