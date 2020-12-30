Ср, 30.12.2020
У сотрудников Госполиции не будет выходных Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
2 мин для прочтения

Новогодние приметы и традиции на удачу в 2021-м

ФОТО: Shutterstock/Boumen Japet

Готовимся к главной праздничной ночи в году правильно! PeopleTalk собрали главные приметы и традиции! Приводим некоторые из них. 

Как задобрить Белого Металлического Быка

  • Избегать красных цветов и выбирать белый, серебристый, серый и молочный.
  • Монеты, игрушки из природных материалов и сладости на елке - к удаче.
  • Практичный Бык не любит транжирство, потому слишком дорогие украшения лучше убрать с елки.
  • Говядина и телятина на праздничном столе в этот раз - табу. 
  • Астрологи говорят, что Бык - любитель сладкого. Так что при составлении праздничного меню включите в него сладкое, но в то же время не забывайте об овощах, фруктах и зелени.

К деньгам и удаче

  • Разбить елочную игрушку 31 декабря - к внезапному доходу.
  • Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег будет в новом году.
  • Серебряная монета в кармане в новогоднюю ночь - принесет счастье и богатство.

  • Если пробка от шампанского попадет в тарелку с едой - это к удаче. Не выкидывайте ее до следующего Нового года.

  • Если бутылка шампанского откроется быстро и легко - год будет удачным, если долго и тяжело - придется поработать.

Семья и любовь

  • Хлебные крошки под столом - скорое приглашение на свадьбу.
  • Если одинокая девушка порежет палец, то скоро встретит свою вторую половинку!

Что нельзя делать

  • В новогоднюю ночь спать не рекомендуется, иначе все самое интересное в году также "проспите".
  • ​С 23:00 лучше не брать в руки швабру - можешь "вымыть" кого-то из своей жизни.
  • Гостям спать на вашей кровати в новогоднюю ночь тоже не следует - это к изменам или "подсиживанию" на работе.

Все знают эту традицию - загадывание желания. Пишем на листе бумаги свою мечту, пока бьют куранты, поджигаем "записку" над бокалом шампанского, в него же - пепел. И тут главное успеть выпить содержимое, пока не пробило ровно 12.

Последние новости

НАВЕРХ
Back