Новогодние приметы и традиции на удачу в 2021-м

Готовимся к главной праздничной ночи в году правильно! PeopleTalk собрали главные приметы и традиции! Приводим некоторые из них.
Как задобрить Белого Металлического Быка
- Избегать красных цветов и выбирать белый, серебристый, серый и молочный.
- Монеты, игрушки из природных материалов и сладости на елке - к удаче.
- Практичный Бык не любит транжирство, потому слишком дорогие украшения лучше убрать с елки.
- Говядина и телятина на праздничном столе в этот раз - табу.
- Астрологи говорят, что Бык - любитель сладкого. Так что при составлении праздничного меню включите в него сладкое, но в то же время не забывайте об овощах, фруктах и зелени.
К деньгам и удаче
- Разбить елочную игрушку 31 декабря - к внезапному доходу.
- Чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег будет в новом году.
- Серебряная монета в кармане в новогоднюю ночь - принесет счастье и богатство.
Если пробка от шампанского попадет в тарелку с едой - это к удаче. Не выкидывайте ее до следующего Нового года.
Если бутылка шампанского откроется быстро и легко - год будет удачным, если долго и тяжело - придется поработать.
Семья и любовь
- Хлебные крошки под столом - скорое приглашение на свадьбу.
- Если одинокая девушка порежет палец, то скоро встретит свою вторую половинку!
Что нельзя делать
- В новогоднюю ночь спать не рекомендуется, иначе все самое интересное в году также "проспите".
- С 23:00 лучше не брать в руки швабру - можешь "вымыть" кого-то из своей жизни.
- Гостям спать на вашей кровати в новогоднюю ночь тоже не следует - это к изменам или "подсиживанию" на работе.
Все знают эту традицию - загадывание желания. Пишем на листе бумаги свою мечту, пока бьют куранты, поджигаем "записку" над бокалом шампанского, в него же - пепел. И тут главное успеть выпить содержимое, пока не пробило ровно 12.