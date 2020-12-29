Стало известно, когда в Латвию доставят следующую партию вакцин от Covid-19

"В целом Pfizer и BioNTech планирует в первом квартале 2021 года поставить весь заказанный Латвией объем вакцин", - отметили в агентстве.

Согласно публично доступной информации, Латвия подала заявку на поставку 97 500 вакцин Comirnaty, которых хватит для вакцинации 48 750 человек.

Как сообщалось, 28 декабря в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Вакцинация проводится в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть открыты и другие кабинеты вакцинации.

Эти кабинеты вакцинируют не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая Службу неотложной медицинской помощи.