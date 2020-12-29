Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Стало известно, когда в Латвию доставят следующую партию вакцин от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Следующая партия вакцин против Covid-19 фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech ожидается в Латвии 4 или 5 января, когда будет доставлено еще 13 650 вакцин, сообщили агентству LЕТА в Государственном агентстве лекарств.

"В целом Pfizer и BioNTech планирует в первом квартале 2021 года поставить весь заказанный Латвией объем вакцин", - отметили в агентстве.

Согласно публично доступной информации, Латвия подала заявку на поставку 97 500 вакцин Comirnaty, которых хватит для вакцинации 48 750 человек.

Как сообщалось, 28 декабря в кабинетах вакцинации в десяти больницах Латвии началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Вакцинация проводится в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть открыты и другие кабинеты вакцинации.

Эти кабинеты вакцинируют не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая Службу неотложной медицинской помощи.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию 26 декабря. В первой партии Латвия получила 9750 доз вакцин, которые получат 4875 медицинских работников, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.

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