В Беларуси началась вакцинация препаратом "Спутник V"

"Сегодня первая партия вакцины была доставлена ​​в Беларусь", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), финансировавшем "Спутник V".

Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.

Россия планирует запустить производство "Спутника V" в Беларуси для упрощения логистики и ускорения вакцинации, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В августе Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Правда, без обширных клинических испытаний.

Западные эксперты, а также некоторые российские эксперты выразили озабоченность по поводу ускоренного утверждения вакцины, а критики описывают ее как инструмент усиления геополитического влияния России.