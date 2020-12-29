В Беларуси началась вакцинация препаратом "Спутник V"

Во вторник, 29 декабря, в Беларуси началась вакцинацию населения от Covid-19 российской вакциной Спутник V. Страна стала первым государством за пределами России, применившей эту вакцину.
"Сегодня первая партия вакцины была доставлена в Беларусь", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), финансировавшем "Спутник V".
Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.
В августе Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Правда, без обширных клинических испытаний.
Западные эксперты, а также некоторые российские эксперты выразили озабоченность по поводу ускоренного утверждения вакцины, а критики описывают ее как инструмент усиления геополитического влияния России.
В Беларуси с населением 9,5 миллиона человек подтверждено более 188 тысяч случаев коронавируса, почти 1400 человек скончались.