Вт, 29.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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В Беларуси началась вакцинация препаратом "Спутник V"

ФОТО: Reuters / Scanpix

Во вторник, 29 декабря, в Беларуси началась вакцинацию населения от Covid-19 российской вакциной Спутник V. Страна стала первым государством за пределами России, применившей эту вакцину.

"Сегодня первая партия вакцины была доставлена ​​в Беларусь", - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), финансировавшем "Спутник V".

Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.

Россия планирует запустить производство "Спутника V" в Беларуси для упрощения логистики и ускорения вакцинации, сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В августе Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Правда, без обширных клинических испытаний.

Западные эксперты, а также некоторые российские эксперты выразили озабоченность по поводу ускоренного утверждения вакцины, а критики описывают ее как инструмент усиления геополитического влияния России.

В Беларуси с населением 9,5 миллиона человек подтверждено более 188 тысяч случаев коронавируса, почти 1400 человек скончались.

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