Платный общественный транспорт, но бесплатные стоянки: что подготовила Rīgas satiksme на Новый год?

Из-за распространения Covid-19 и ограничительных мер общественный транспорт в Риге на Новый год не будет бесплатным, как это было в прежние годы.

В Риге на Новый год не будет обычных массовых мероприятий, в том числе традиционного салюта. С учетом того, что пассажиропоток в общественном транспорте уменьшился и еще более сократится в конце года, 31 декабря и 1 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходного дня.

В эти дни экспресс-бусы 300-го маршрута будут курсировать по графику выходного дня, а другие экспресс-бусы курсировать не будут.

30 декабря центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme на ул. Бривибас, 49/53 будет работать с 8:00 до 17:00, остальные центры обслуживания клиентов будут работать в обычном режиме - до 19:00.

В центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme клиентов обслуживают по предварительной записи. Записаться можно по информационному телефону 20361862 и на сайте предприятия.

31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

В субботу, 2 января и в воскресенье, 3 января, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1 будет работать с 10:00 до 16:00, остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты.