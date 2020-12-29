В e-veselība не будет списка отказавшихся от вакцинации

Регистрация фактов вакцинации населения от Covid-19 в e-veselība проходит без технических проблем, сообщил представитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Синтия Гулбе.
На вопрос, фиксировалась ли информация о тех, кто отказался от вакцинации, Гулбе ответила отрицательно, подтвердив, что такое задание NVD не давалось.
Как сообщает LETA, в понедельник, 29 декабря, работа e-veselības была замедлена, а, к примеру, при попытке попасть в раздел "Данные о вакцинации", появлялось оповещение о ошибке.
После получения вакцины вакцинированным также выдается карточка с указанием полученной вакцины, даты получения первой дозы и номер партии/серии на флаконе с лекарством. Также упоминается дата, когда нужно явиться для получения второй дозы. Для второй дозы также оставлены графы о дате получения и номере партии/серии.
Также в этой карте отдельно подчеркивается о важности получения двух дох вакцины с интервалом не менее 21 дня.
Карту просят сохранить в качестве напоминания о следующем посещении для получения второй дозы вакцины, взять ее с собой во время следующего визита и сохранить после получения второй дозы вакцины.
Как сообщалось, в понедельник, 28 декабря, в десяти пунктах вакцинации, созданных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.
Также сообщалось, что Испания создаст реестр граждан, которые отказываются от вакцинации от нового коронавируса, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Сальвадор Илья. Эта информация также будет передана другим государствам-членам Европейского Союза (ЕС), однако общедоступной не будет.
В интервью ТВ-каналу La Sexta Илья повторил, что вакцинация не будет обязательной.