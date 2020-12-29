В e-veselība не будет списка отказавшихся от вакцинации

На вопрос, фиксировалась ли информация о тех, кто отказался от вакцинации, Гулбе ответила отрицательно, подтвердив, что такое задание NVD не давалось.

Как сообщает LETA, в понедельник, 29 декабря, работа e-veselības была замедлена, а, к примеру, при попытке попасть в раздел "Данные о вакцинации", появлялось оповещение о ошибке.

После получения вакцины вакцинированным также выдается карточка с указанием полученной вакцины, даты получения первой дозы и номер партии/серии на флаконе с лекарством. Также упоминается дата, когда нужно явиться для получения второй дозы. Для второй дозы также оставлены графы о дате получения и номере партии/серии.

Также в этой карте отдельно подчеркивается о важности получения двух дох вакцины с интервалом не менее 21 дня.

Карту просят сохранить в качестве напоминания о следующем посещении для получения второй дозы вакцины, взять ее с собой во время следующего визита и сохранить после получения второй дозы вакцины.

Как сообщалось, в понедельник, 28 декабря, в десяти пунктах вакцинации, созданных в больницах Латвии, началась добровольная вакцинация медицинского персонала от Covid-19.

Также сообщалось, что Испания создаст реестр граждан, которые отказываются от вакцинации от нового коронавируса, заявил в понедельник министр здравоохранения страны Сальвадор Илья. Эта информация также будет передана другим государствам-членам Европейского Союза (ЕС), однако общедоступной не будет.