В Литве обнаружены не вошедшие в статистику 804 смерти от Covid-19

Согласно информации, предоставленной министерством, это выяснилось путем сопоставления данных о смертельных случаях в октябре-декабре, предоставленных NVSC и Центром регистров.

"Было констатировано, что не были учтены 324 случая смерти от коронавируса и 480 случаев, когда причина смерти была иной, однако умершие были инфицированы Covid-19", - говорится в сообщении министерства прессе.

Вопрос о смертях, не включенных в статистику, обсуждался в видеоформате во вторник, 29 декабря, министром здравоохранения Арунcом Дулькисом и главой NVSC Робертом Петрайтисом.

Министр поручил главе NVSC дать оценку ситуации в письменном виде.