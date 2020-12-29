В Литве обнаружены не вошедшие в статистику 804 смерти от Covid-19

В Литве, в результате оцифровки работы Национального центра общественного здравоохранения (NVSC), обнаружено 804 связанных с Covid-19, но не вошедших в статистику, случая смерти, сообщил во вторник, 29 декабря, Минздрав Литвы.
Согласно информации, предоставленной министерством, это выяснилось путем сопоставления данных о смертельных случаях в октябре-декабре, предоставленных NVSC и Центром регистров.
"Было констатировано, что не были учтены 324 случая смерти от коронавируса и 480 случаев, когда причина смерти была иной, однако умершие были инфицированы Covid-19", - говорится в сообщении министерства прессе.
Вопрос о смертях, не включенных в статистику, обсуждался в видеоформате во вторник, 29 декабря, министром здравоохранения Арунcом Дулькисом и главой NVSC Робертом Петрайтисом.
Министр поручил главе NVSC дать оценку ситуации в письменном виде.
Согласно официальной статистике, опубликованной Статистическим управлением Литвы утром во вторник, 29 декабря, новое коронавирусное заболевание Covid-19 с начала эпидемии унесло жизни 1347 человек в Литве, в то время как у других 669 человек, инфицированных этим вирусом, причина смерти была другой.