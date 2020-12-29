Вт, 29.12.2020
Фактически, нам нужно согласовывать каждого пациента, чтобы понять, в какой момент и какая больница может его принять. Илзе Букша, представитель NMPD
Илзе Букша, представитель NMPD
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Фото ⟩ Жертва гололеда: машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Во вторник в волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда произошло ДТП, в результате которого водитель не справился с управлением и вылетел в канаву, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.

Как сообщил побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо, Audi вылетел с обледеневшей дороги на втором километре трассы Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра. Автомобиль приземлился на крышу, к счастью, водитель отделался испугом.

"По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не удержала машину на скользкой дороге", - добавил Соо.

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