Фото ⟩ Жертва гололеда: машина вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Во вторник в волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда произошло ДТП, в результате которого водитель не справился с управлением и вылетел в канаву, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Sakala.
Как сообщил побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо, Audi вылетел с обледеневшей дороги на втором километре трассы Мудисте-Сууре-Яани-Вяндра. Автомобиль приземлился на крышу, к счастью, водитель отделался испугом.
"По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина не удержала машину на скользкой дороге", - добавил Соо.