Лже-сотрудники банка выманили у жительницы Эстонии более 4000 евро

Звонивший сообщил жертве, что ее банковский счет попытались взломать, поэтому для оказания помощи ему срочно необходимы ПИН-коды для входа в систему.

Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета был сделан перевод на сумму 4200 евро с пояснением Merry Christmas ("Счастливого Рождества" - англ .).

В полиции напоминают, что сотрудники банков не просят у клиентов ПИН-коды и не заходят в интернет-банк посредством удаленного доступа. Если кто-то пытается получить от вас такую информацию, скорее всего, речь идет о мошенниках. Стражи правопорядка рекомендуют прервать разговор и сообщить о произошедшем полиции.