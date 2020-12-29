Вт, 29.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Кариньш: нужно предотвратить высокую смертность от Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Нужно предотвратить высокую смертность от Covid-19 в Латвии, заявил во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также большую часть населения, которое соблюдает ограничения, осознает серьезность ситуации и уменьшает контакты.

В то же время премьер выразил сожаление в связи с тем, что введенных мер для сдерживания распространения Covid-19 недостаточно и ситуация не улучшается. Кариньш привел последние статистические данные, согласно которым

за последние семь дней от Covid-19 в Латвии в среднем умирает 17 человек ежедневно.

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"Эти 17 человек, которые не вернутся домой, - утрата для своих семей, друзей, близких и государства в целом. Это 17 трагедий, которые необходимо предотвратить", - подчеркнул премьер.

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