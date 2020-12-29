Кариньш: нужно предотвратить высокую смертность от Covid-19

Нужно предотвратить высокую смертность от Covid-19 в Латвии, заявил во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он поблагодарил медиков за самоотверженную работу, а также большую часть населения, которое соблюдает ограничения, осознает серьезность ситуации и уменьшает контакты.
В то же время премьер выразил сожаление в связи с тем, что введенных мер для сдерживания распространения Covid-19 недостаточно и ситуация не улучшается. Кариньш привел последние статистические данные, согласно которым
за последние семь дней от Covid-19 в Латвии в среднем умирает 17 человек ежедневно.
"Эти 17 человек, которые не вернутся домой, - утрата для своих семей, друзей, близких и государства в целом. Это 17 трагедий, которые необходимо предотвратить", - подчеркнул премьер.