Вт, 29.12.2020
Все выглядит хорошо, поводов для беспокойства нет, по крайней мере, пока. Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
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В течение года вакцина от Covid-19 будет доступна всем бесплатно, но только в порядке очереди

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Вакцина от Covid-19 в течение первого года всем жителям будет доступна бесплатно, но только в порядке очереди, заявил сегодня на дискуссии по вопросам вакцинации от коронавируса руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.

Возможности сделать прививку раньше за плату не будет, подчеркнул он.

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По словам Хенкузенса, в 2022 году, возможно, вакцина уже будет доступна за дополнительную плату, если будет такая необходимость, но в настоящее время "речь идет не о деньгах, а о солидарности и ресурсах, так как нужно прививать те группы общества, которые входят в группу риска".

Также в настоящее время люди не могут выбирать вакцину конкретного производителя, но не исключено, что в дальнейшем такая возможность будет.

Руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска отметила, что все страны активно следят за эффективностью вакцин, и доступны будут только самые действенные и проверенные, поэтому обществу не следует беспокоиться о качестве вакцин.

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