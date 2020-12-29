В течение года вакцина от Covid-19 будет доступна всем бесплатно, но только в порядке очереди

Вакцина от Covid-19 в течение первого года всем жителям будет доступна бесплатно, но только в порядке очереди, заявил сегодня на дискуссии по вопросам вакцинации от коронавируса руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс.
Возможности сделать прививку раньше за плату не будет, подчеркнул он.
По словам Хенкузенса, в 2022 году, возможно, вакцина уже будет доступна за дополнительную плату, если будет такая необходимость, но в настоящее время "речь идет не о деньгах, а о солидарности и ресурсах, так как нужно прививать те группы общества, которые входят в группу риска".
Также в настоящее время люди не могут выбирать вакцину конкретного производителя, но не исключено, что в дальнейшем такая возможность будет.
Руководитель государственного совета по иммунизации Даце Завадска отметила, что все страны активно следят за эффективностью вакцин, и доступны будут только самые действенные и проверенные, поэтому обществу не следует беспокоиться о качестве вакцин.