В течение года вакцина от Covid-19 будет доступна всем бесплатно, но только в порядке очереди

По словам Хенкузенса, в 2022 году, возможно, вакцина уже будет доступна за дополнительную плату, если будет такая необходимость, но в настоящее время "речь идет не о деньгах, а о солидарности и ресурсах, так как нужно прививать те группы общества, которые входят в группу риска".