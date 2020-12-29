Комендантский час, продление режима ЧС и смерть Пьера Кардена. Все, что вы могли пропустить 29 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
Изменения в мерах против Covid-19:
- Введен комендантский час на Новый год и православное Рождество, режим ЧС продлен до февраля
- Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства
- К контролю за соблюдением комендантского часа будет привлечена армия
- Винькеле: Решение о комендантском часе обосновано переполненными больницами
Коронавирус:
- За сутки зарегистрировано 838 новых случаев Covid-19 и 25 смертей
- В Литве крупнейшее суточное количество смертей. Выявлен 1921 зараженный Covid-19
- В Эстонии 478 новых случая Covid-19
- В Литве обнаружены не вошедшие в статистику 804 смерти от Covid-19
- Отправиться на самоизоляцию можно в одну из гостиниц Латвии. Государство покрывает 80% расходов
- Агентство лекарств: в течение года вакцина от Covid-19 будет доступна всем бесплатно, но только в порядке очереди
- Следующая партия вакцин против Covid-19 фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech ожидается в Латвии 4 или 5 января
- В e-veselība не будет списка отказавшихся от вакцинации
- В Беларуси началась вакцинация препаратом "Спутник V"
- В Германии 8 сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Covid-19
- Руководитель Научного совета: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии
- В Латвии пока не выявлена новая мутация Covid-19
Другие события дня:
- В Ригу прибыл репатриационный рейс из Лондона. Всех отправили в гостиницу на самоизоляцию
- Пабрикс сказал, что нет оснований для введения ограничений на передвижение
- Rīgas satiksme: На Новый год общественный транспорт будет платным, зато несколько стоянок - бесплатными
- В Краславском крае на озере утонули два рыболова
- Нефтяное пятно, двигавшееся в направлении Латвии, рассеялось
- Omniva предупредила о мошеннической схеме: остерегайтесь СМС-сообщений с просьбой сделать предоплату доставки товара!
- Выбрали оператора системы депозита тары в Латвии
- "Царит всеобщая паника". Хорватию потрясло сильное землетрясение
- Умер французский модельер Пьер Карден
- Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
- ОМОН взял штурмом Среднеуральский монастырь, бывший схиигумен Сергий задержан
- Россия запретила въезд руководству немецкой разведки
- В Китае от отравления умер миллиардер и продюсер Netflix. Полиция задержала его коллегу
- Лже-сотрудники банка выманили у жительницы Эстонии более 4000 евро
- В 2020 году авиасообщение практически остановилось, но количество погибших в авиакатастрофах увеличилось
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Немного легких новостей отвлечься:
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