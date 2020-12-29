Вт, 29.12.2020
В первую очередь вакцину получат работники тех структурных подразделений, у которых наиболее тесный контакт с covid-положительными пациентами, и это отделение неотложной медицинской помощи больницы и три отделения Covid-19. Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
Янита Вейнберга, представитель Больницы им. Страдиня
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  • Комендантский час, продление режима ЧС и смерть Пьера Кардена. Все, что вы могли пропустить 29 декабря
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Комендантский час, продление режима ЧС и смерть Пьера Кардена. Все, что вы могли пропустить 29 декабря

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

Изменения в мерах против Covid-19:

  • Введен комендантский час на Новый год и православное Рождество, режим ЧС продлен до февраля
  • Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства
  • К контролю за соблюдением комендантского часа будет привлечена армия
  • Винькеле: Решение о комендантском часе обосновано переполненными больницами

Коронавирус:

  • За сутки зарегистрировано 838 новых случаев Covid-19 и 25 смертей
  • В Литве крупнейшее суточное количество смертей. Выявлен 1921 зараженный Covid-19
  • В Эстонии 478 новых случая Covid-19
  • В Литве обнаружены не вошедшие в статистику 804 смерти от Covid-19
  • Отправиться на самоизоляцию можно в одну из гостиниц Латвии. Государство покрывает 80% расходов
  • Агентство лекарств: в течение года вакцина от Covid-19 будет доступна всем бесплатно, но только в порядке очереди
  • Следующая партия вакцин против Covid-19 фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech ожидается в Латвии 4 или 5 января
  • В e-veselība не будет списка отказавшихся от вакцинации
  • В Беларуси началась вакцинация препаратом "Спутник V"
  • В Германии 8 сотрудникам дома престарелых по ошибке вкололи пятикратную дозу вакцины от Covid-19
  • Руководитель Научного совета: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии
  • В Латвии пока не выявлена новая мутация Covid-19

Другие события дня:

  • В Ригу прибыл репатриационный рейс из Лондона. Всех отправили в гостиницу на самоизоляцию
  • Пабрикс сказал, что нет оснований для введения ограничений на передвижение
  • Rīgas satiksme: На Новый год общественный транспорт будет платным, зато несколько стоянок - бесплатными
  • В Краславском крае на озере утонули два рыболова
  • Нефтяное пятно, двигавшееся в направлении Латвии, рассеялось
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