Коронавирус в мире: Британии грозят катастрофой, смертность в России втрое выше официальной

Эксперты наперебой говорят, что зима будет тяжелой EPA

Число пациентов, болеющих коронавирусом на планете, по данным университета Джонса Хопкинса, превышает 35 млн. Заразились с самого начала пандемии более 81 млн, выздоровели более 46 млн, скончались - 1,77 млн.

Эксперты предупреждают, что в течение следующих нескольких месяцев вирус будет стремительно распространяться.

"На протяжении следующего года нам предстоят новые вызовы и неудачи, например, появление новых вариантов Covid-19", - заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Новый, более заразный вариант коронавируса, обнаруженный в Британии 14 декабря, во вторник был выявлен в Индии, Швейцарии и Пакистане. Вместе с тем в министерстве здравоохранения германской земли Новая Саксония заявили, что новый штамм коронавируса там выявили еще в ноябре - у пациента, дочь которого побывала в Англии.

Британия и угроза катастрофы

Getty Images

Правительству Британии придется пойти на еще более строгие карантинные меры в первых месяцах 2021 года, чтобы предотвратить обвальное распространение коронавируса, считает эксперт.

"Нам нужны будут решительные, быстрые, общенациональные меры, чтобы предотвратить катастрофу в январе и феврале", - заявил в эфире Би-би-си один из научных консультантов британского правительства, профессор Эндрю Хейворд.

По его словам, именно сейчас Британия входит в особенно опасную, новую фазу пандемии.

Возникновение нового, более заразного варианта вируса означает, что предыдущие уровни ограничений, которые раньше, работали, теперь работать не будут, поэтому необходимы будут ограничения четвертого уровня или даже выше", - говорит Хейворд.

Сейчас в Лондоне и отдельных районах Англии введен наивысший, четвертый уровень карантина. Людей просят как можно больше времени проводить дома, закрыты все магазины, кроме жизненно необходимых, парикмахерские и спортклубы.

Общаться жителям разных домохозяйств можно только один на один и на улице.

За минувшие сутки в Британии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - более 53 тыс. Это на 11 тыс. больше, чем в понедельник.

За минувшую неделю число новых заражений, по данным правительства, выросло на 22,7%. В здравоохранительных ведомствах уровень заражаемости называют беспрецедентным.

Смертность от ковида в России - в три раза выше официальной?

Согласно официальным данным, коронавирусом в России заразились более 3,1 млн человек EPA

Смертность от коронавируса в России может быть в три раза выше официальной статистики - такой вывод следует из заявления заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.