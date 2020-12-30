Ср, 30.12.2020
У сотрудников Госполиции не будет выходных Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
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Правительство примет решение о введении комендантского часа на Новый год

ФОТО: LETA/Ieva Leiniša

Сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.

Также планируется продлить до 7 февраля чрезвычайное положение.

Во вторник, 29 декабря, Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час.

Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства,

сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.

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