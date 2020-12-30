Правительство примет решение о введении комендантского часа на Новый год

Сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.
Также планируется продлить до 7 февраля чрезвычайное положение.
Во вторник, 29 декабря, Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час.
Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства,
сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.