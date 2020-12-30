Ср, 30.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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Новый рекорд: за сутки зарегистрировано 1367 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 - 1367, умерли 23 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 24 декабря - 1270.

Сообщается о 23 случаях смерти: 

  • четыре человека в возрасте 55-65 лет,
  • восемь человек в возрасте 70-80 лет,
  • десять человека в возрасте 80-90 лет,
  • один в возрасте 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделан 11 971 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,4%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 39 043 человек. Умерли 626 человек с подтвержденным коронавирусом.

В больницы за сутки поступил 151 пациент с Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие лечебные учреждения.

В целом в стационарах лечатся 1058 человек с Covid-19, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За последние 14 дней в стране выявлено 11 548 случаев коронавируса, 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 601,47 случая на 100 000 населения.

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