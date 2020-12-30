Новый рекорд: за сутки зарегистрировано 1367 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

За прошедшие сутки в Латвии выявлено самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 - 1367, умерли 23 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 24 декабря - 1270.
Сообщается о 23 случаях смерти:
- четыре человека в возрасте 55-65 лет,
- восемь человек в возрасте 70-80 лет,
- десять человека в возрасте 80-90 лет,
- один в возрасте 90-95 лет.
За прошедшие сутки сделан 11 971 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,4%.
В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 39 043 человек. Умерли 626 человек с подтвержденным коронавирусом.
В больницы за сутки поступил 151 пациент с Covid-19, в том числе восемь человек переведены в другие лечебные учреждения.
В целом в стационарах лечатся 1058 человек с Covid-19, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
За последние 14 дней в стране выявлено 11 548 случаев коронавируса, 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 601,47 случая на 100 000 населения.