Семейный врач: нет доказательств того, что вакцины влияют на репродуктивную систему человека

Он указал, что такой миф коренится в подсознании людей, но для него нет никаких оснований. "В процессе вакцинации мы показываем своему организму, как тот или иной микроорганизм выглядит в природе, вот и все", - сказал доктор.

Дзалбс подчеркнул, что многие лекарства, которые люди используют ежедневно, более опасны, чем вакцины.

"По сравнению с другими лекарствами вакцины даже безопаснее, чем некоторые из лекарств, которые мы используем ежедневно, например, обезболивающие", - сказал доктор.

Руководитель Центра вакцинации Даце Завадска отметила, что период в 20 лет - это слишком долгий срок для возникновения каких-либо негативных последствий вакцины. "В настоящее время у нас нет оснований полагать, что вакцина Covid-19 окажет негативное влияние на детей, родители которых были вакцинированы", - подчеркнула она.

Завадска сказала, что любое лекарство может иметь негативные последствия в какой-то момент жизни, но вакцина от Covid-19 сейчас кажется безопасной. "Врачи держат руку на пульсе, и к разработке вакцины было привлечено большое количество независимых экспертов, которые пришли к выводу, что преимущества вакцины намного перевешивают потенциальные риски", - сказала эксперт.

Что касается транспортировки и хранения Covid-19, Дзалбс заявил, что фактически каждая вакцина имеет особые правила хранения. "Вакцина от Covid-19 на самом деле состоит только из активного вещества, она не содержит консервантов, поэтому необходимо поддерживать особую температуру, чтобы она сохраняла свою уникальную структуру", - пояснил врач.