"Я не верю в принудительные методы": Винькеле об "обязательной вакцинации от Covid-19"

В настоящее время обязательной вакцинации от Covid-19 в Латвии не планируется, вместо этого государство надеется на ответственность и понимание со стороны общества, сказала во вторник на организованной порталом TVNET дискуссии о вакцинации от Covid-19 министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она отметила, что в стране наблюдается поляризация мнений, и принудительная вакцинация может спровоцировать очень резкую ответную реакцию. Министр выразила надежду на то, что удастся наладить диалог с обществом.
"Я не верю в принудительные методы", - сказала Винькеле, подчеркнув, что принудительная вакцинация возможна только в том случае, если провести ее рекомендовал бы государственный совет по иммунизации.
Министр подчеркнула, что не планируется никаких санкций против учителей и врачей, которые не привьются от Covid-19, однако передумать людей могут заставить авиакомпании и туристическая сфера, которые могут захотеть снизить возможные риски.