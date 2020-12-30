"Я не верю в принудительные методы": Винькеле об "обязательной вакцинации от Covid-19"

В настоящее время обязательной вакцинации от Covid-19 в Латвии не планируется, вместо этого государство надеется на ответственность и понимание со стороны общества, сказала во вторник на организованной порталом TVNET дискуссии о вакцинации от Covid-19 министр здравоохранения Илзе Винькеле.