Будет ли ограничено движение общественного транспорта во время комендантского часа в Риге?

Пока нет ясности, будет ли в комендантский час ограничено движение общественного транспорта в Риге.
На вопрос, будет ли общественный транспорт курсировать во время комендантского часа, вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс (NA / LRA) сказал в интервью Латвийскому радио, что в настоящее время не принято никаких решений об ограничении общественного транспорта.
Он заявил, что эти ограничения нацелены на ночное время с 22:00 до 5:00, чтобы избежать ночных вечеринок. "Днем у людей по-прежнему есть все возможности передвигаться и делать все необходимое, покупать продукты питания, добираться на работу и т.д.", - прокомментировал Смилтенс.
Он пояснил, что Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией координирует все действия во время пандемии Covid-19. Он предполагает, что при дополнительных ограничениях рижанам придется считаться с большим количеством полицейских на улицах города.
Как сообщалось, сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.
Во вторник Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час. Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
Возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.