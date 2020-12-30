Будет ли ограничено движение общественного транспорта во время комендантского часа в Риге?

На вопрос, будет ли общественный транспорт курсировать во время комендантского часа, вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс (NA / LRA) сказал в интервью Латвийскому радио, что в настоящее время не принято никаких решений об ограничении общественного транспорта.

Он заявил, что эти ограничения нацелены на ночное время с 22:00 до 5:00, чтобы избежать ночных вечеринок. "Днем у людей по-прежнему есть все возможности передвигаться и делать все необходимое, покупать продукты питания, добираться на работу и т.д.", - прокомментировал Смилтенс.

Он пояснил, что Государственная полиция совместно с Рижской муниципальной полицией координирует все действия во время пандемии Covid-19. Он предполагает, что при дополнительных ограничениях рижанам придется считаться с большим количеством полицейских на улицах города.

"Основная цель - не допустить, чтобы люди массово собирались и передавали болезнь друг другу. Таким образом, мы пытаемся уменьшить количество случаев и жертв Covid-19", - подчеркнул Смилтенс.

Как сообщалось, сегодня в 10:00 состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.

Также планируется продлить до 7 февраля чрезвычайное положение.

Во вторник Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час. Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.