Видео дня ⟩ Похоже, у роботов из Boston Dynamics случился корпоратив. Оцените их общий танец

Итак, у роботов, похоже, случился корпоратив. Для исполнения общего танца встретились четверо: первыми в кадре появляются два человекоподобных робота Atlas, позже к ним присоединяется робот-собака Spot, а в конце выходит робот на колесах Handle.

"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. С Новым годом от всех нас в Boston Dynamics", - говорится в подписи к видео.

В оригинале в качестве музыкального сопровождения звучит хит их шестидесятых годов Do You Love Me группы The Contours.

Обещанный десерт:

Версия с нормальной музыкой pic.twitter.com/eiyGkwdBS2 — Руслан Магомедов (@akhalchi) December 29, 2020