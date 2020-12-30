Видео дня ⟩ Похоже, у роботов из Boston Dynamics случился корпоратив. Оцените их общий танец

Роботы Boston Dynamics танцуют давно, и это никакая не новость. Но тут они собрались вместе и "поставили" совместный номер. Если у вас мало времени, смотрите сразу второе видео с танцем под альтернативную версию музыки.
Итак, у роботов, похоже, случился корпоратив. Для исполнения общего танца встретились четверо: первыми в кадре появляются два человекоподобных робота Atlas, позже к ним присоединяется робот-собака Spot, а в конце выходит робот на колесах Handle.
"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым. С Новым годом от всех нас в Boston Dynamics", - говорится в подписи к видео.
В оригинале в качестве музыкального сопровождения звучит хит их шестидесятых годов Do You Love Me группы The Contours.
Обещанный десерт:
Версия с нормальной музыкой pic.twitter.com/eiyGkwdBS2— Руслан Магомедов (@akhalchi) December 29, 2020
Как напоминает "Дождь", стартап Boston Dynamics вырос из лаборатории в Массачусетском технологическом институте и стал независимой компанией в начале 1990-х годов. В этом году о его покупке договорился корейский автоконцерн Hyundai - он купит компанию у японской SoftBank почти за миллиард долларов.