Видео ⟩ Вышедший из себя лебедь показал даме, как правильно носить маску

Когда женщина наклонилась к лебедю, тот схватил клювом неправильно надетую маску, и в следующий момент маска оказалась там, где она должна быть.

Видео уже подняло волну в интернете. Некоторые комментаторы смеются, что даже лебеди лучше людей знают, как носить маски. А другие подливают масла в огонь, заявляя, что даже животному миру надоела эта ситуация.