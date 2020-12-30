Чт, 31.12.2020
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Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
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Во время пандемии были случаи, когда люди плевали в лицо полицейским

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Во время пандемии были случаи, когда люди плевали в лицо сотрудникам полиции, заявила сегодня, 30 декабря, на саседание комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сигне Боле, парламентский секретарь Министерства внутренних дел.

Информация, распространенная медиками, свидетельствует, что Covid-19 передается через слюну и носовые выделения инфицированного человека. Это означает, что вирус распространяется крошечными каплями, которые появляются, когда человек разговаривает, чихает или кашляет.

Боле сообщила, что с момента объявления режима ЧС 9 ноября по вторник, 29 декабря, было возбуждено 3484 дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

Было возбуждено 170 дел за несоблюдение требований самоизоляции, 869 - за неиспользование маски для лица, 1120 - за не заполнение анкеты Covidpass.lv, 1100 - за участие в частном мероприятии и запрещенные собрания, 28 - за запрещенное участие в собраниях, пикетах и ​​массовых мероприятиях.

Боле подчеркнула, что в целом полиция может контролировать ограничения, но каждый случай рассматривается индивидуально.

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