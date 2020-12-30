Ср, 30.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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В Эстонии и Литве рекордное количество новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек, сообщил в среду, 30 декабря, Департамент статистики Литвы. За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%.

Литва

С начала пандемии в Литве выявлено 138 219 случаев заражения коронавирусом.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1422 человека, по иным причинам умерло 696 зараженных.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет в Эстонии 600,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 11,7%.

По состоянию на утро среды в больницах находились 411 пациентов с Covid-19.

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