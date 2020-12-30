В Эстонии и Литве рекордное количество новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек, сообщил в среду, 30 декабря, Департамент статистики Литвы. За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%.