За минувшие сутки в Литве выявлено 3934 новых случая Covid-19, в Эстонии - 968 новых случаев

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек, сообщил в среду, 30 декабря, Департамент статистики Литвы. За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%.
Литва
С начала пандемии в Литве выявлено 138 219 случаев заражения коронавирусом.
В целом от коронавируса в Литве скончались 1422 человека, по иным причинам умерло 696 зараженных.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 6648 тестов на коронавирус, из них позитивными были 968, то есть 14,6%.
Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет в Эстонии 600,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 11,7%.
По состоянию на утро среды в больницах находились 411 пациентов с Covid-19.