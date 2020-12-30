Ср, 30.12.2020
В отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не организовывают вечеринки. Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
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  • Представитель полиции: для контроля за соблюдением ограничений будут задействованы все ресурсы
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Представитель полиции: для контроля за соблюдением ограничений будут задействованы все ресурсы

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Будут задействованы все необходимые ресурсы, чтобы стабилизировать ситуацию и проконтролировать соблюдение комендантского часа, который планируется ввести на Новый год, сказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении замначальника бюро по надзору и координации дорожного движения Госполиции Андрис Лоцс.

В рамках своих возможностей полиция будет контролировать передвижение людей в комендантский час, но не планирует специальные рейды или массовые проверки. Полиция надеется на сознательность людей и понимание необходимости соблюдать ограничения, сказал Лоцс.

Как сообщалось, сегодня на внеочередном заседании правительство планирует принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.

Также планируется продлить до 7 февраля чрезвычайное положение.

Во вторник Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час. Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства. Возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.

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