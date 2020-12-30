Представитель полиции: для контроля за соблюдением ограничений будут задействованы все ресурсы

В рамках своих возможностей полиция будет контролировать передвижение людей в комендантский час, но не планирует специальные рейды или массовые проверки. Полиция надеется на сознательность людей и понимание необходимости соблюдать ограничения, сказал Лоцс.

Как сообщалось, сегодня на внеочередном заседании правительство планирует принять решение о введении комендантского часа на Новый год и православное Рождество.

Во вторник Кабинет министров концептуально договорился ввести комендантский час. Все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства. Возможности передвижения в дневное время ограничивать пока не планируется, места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, чтобы работники могли добраться из дома на работу и обратно, не нарушая требований.