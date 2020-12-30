Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca от Covid-19

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от Covid-19, которую совместно разработали британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет, сообщает "Медуза".
После клинических испытаний эксперты Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения пришли к выводу, что "вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", сообщает министерство здравоохранения Великобритании.
Вакцинация с помощью этого препарата начнется 4 января, сообщает BBC News.
Всего Великобритания заказала 100 миллионов доз - такого количества достаточно, чтобы привить 50 миллионов человек.
Ранее она также первой одобрила использование вакцины, которую разработала американскоя компания Pfizer и немецкая компания BioNTech.
В отличие от от вакцины Pfizer/BioNTech и вакцины американской компании Moderna, одобренной в США, власти Великобритании не опубликовали результаты исследований, на основании которых в стране лицензировали вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета.