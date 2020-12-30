Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca от Covid-19

После клинических испытаний эксперты Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения пришли к выводу, что "вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности", сообщает министерство здравоохранения Великобритании.

Вакцинация с помощью этого препарата начнется 4 января, сообщает BBC News.

Всего Великобритания заказала 100 миллионов доз - такого количества достаточно, чтобы привить 50 миллионов человек.

Великобритания стала первой страной в мире, где зарегистрировали вакцину AstraZeneca.

Ранее она также первой одобрила использование вакцины, которую разработала американскоя компания Pfizer и немецкая компания BioNTech.