Введен комендантский час, дом покидать с документами, салюты запрещены: новые решения

Сегодня вечером в Латвии вводится комендантский час

Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.

Как сообщили в Государственной канцелярии, в это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях.

При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения. 17

Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.

Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, но такси можно использовать только для того, чтобы добраться на работу, в лечебное учреждение, ветеринарную клинику и вернуться домой.

Контролировать соблюдение ограничений будет Государственная полиция. За нарушение ограничений во время действия чрезвычайного положения предусмотрены штрафы.

Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля

В среду, 30 декабря, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля.

В Латвии для ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября до 11 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.

Во время режима ЧС люди должны соблюдать дистанцию и носить маски в помещениях, в том числе в общественном транспорте, за исключением дома. Маски следует носить и на работе.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства.

Все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе рождественские, закрыты. Запрещены все косметические услуги.

По возможности все люди должны работать удаленно, за исключением тех, кому этого не позволяет специфика работы (продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы радио- и телепрограмм, медицинские работники).

При амбулаторных консультациях медучреждения должны обеспечить, чтобы пациенты не встречались между собой

Амбулаторные консультации специалистов впредь должны по возможности обеспечиваться медицинскими учреждениями дистанционно, если же пациент приходит на прием лично, он должен быть организован таким образом, чтобы пациенты не встречались, постановило в среду правительство.