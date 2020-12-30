Введен комендантский час, режим ЧС продлен, салюты запрещены: новые решения правительства

Как указала специалист Минздрава по общественным отношениям Анна Страпцане, с учетом растущего числа госпитализированных пациентов с "Covid-19" и необходимости оказывать неотложную помощь другим пациентам после 4 января в больницах также будут ограничены плановые услуги, а для амбулаторных услуг будут установлены более строгие требования.

Если нет возможности проводить амбулаторные консультации удаленно, пациенты могут быть приняты только по предварительной записи с указанием точного времени. Медицинское учреждение должно выделять достаточно времени между пациентами, чтобы гарантировать, что они не встретятся.

Лечебное учреждение должно связаться с пациентом индивидуально, если услуга будет отложена. Эти пациенты не потеряют свою запись, и им будет предоставлен приоритет при возобновлении услуг.

После 4 января в больницах будут предоставляться только определенные плановые услуги, которые не могут быть прерваны, например, химиотерапия, лечение биопрепаратами, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематология, заместительная метадоновая терапия и др.

Также будет обеспечиваться медицинская помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, например, инвазивную кардиологию и инвазивную радиологию.

В стационарах будет оказываться неотложная помощь, проводиться онкологические, спасающие жизнь операции, а также операции, отмена которых может повлечь за собой инвалидность.

В обязательном порядке будет оказываться медицинская помощь больным раком, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями и в случае травм.

Услуги по острой и подострой реабилитации будут предоставляться лицам, для которых отсрочка услуги влечет риск инвалидности или нетрудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительными нарушениями функций.

Запрещено собираться и запускать салюты во время режима ЧС

Во время чрезвычайного положения запрещено собираться вместе на улице, а также устраивать фейерверки, предусматривают внесенные правительством в среду изменения в распоряжение о чрезвычайном положении.

Правительство постановило запретить все публичные очные мероприятия, в том числе фейерверки и салюты. Запрещается также проводить частные фейерверки. 1

Для того чтобы уменьшить возможности скопления людей и риски передачи инфекции, дополнительно к действующему запрету на очные публичные мероприятия в дальнейшем будет запрещено также проводить на улице собрания шествия и пикеты.

Чрезвычайное положение в Латвии продлено до 7 февраля.

На интервью для телепередач или радио, которые длятся больше 15 минут надо будет надевать маски

Согласно поправкам к приказу об объявлении режима ЧС, утвержденным правительством в среду, 30 декабря, на интервью для телепередач и радио продолжительностью более 15 минут надо будет надевать маски.

В приказ включено уточнение об использовании масок для лица в телепередачах и в интервью на радио. Продюсеры должны будут обеспечить, чтобы ведущий и интервьюируемый использовали маски в студии, если интервью длится более 15 минут.

По возвращении в Латвию из Великобритании надо будет сдать тест на Covid-19