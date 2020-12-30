Введен комендантский час, режим ЧС продлен, салюты запрещены: новые решения правительства
В среду, 30 декабря, состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению. Напомним, накануне правительство анонсировало новые меры, названные "праздничным сидением дома". Рассказываем, что из озвученного ранее правительство утвердило или уточнило.
В 14:00 началась пресс-конференция после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению в пресс-конференции участвуют:
- директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков;
- госсекретарь Министерства экономики Эдмунд Валантис;
- председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса;
- начальник Госпоиции Нормунд Крапсис.
Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.
Как сообщили в Государственной канцелярии, в это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Ограничения на передвижение в установленные часы ночью не будут распространяться на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не будет распространяться в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи домашним питомцам или посещения круглосуточной аптеки.
В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.
Ограничения не будут распространяться на общественный транспорт, но такси можно использовать только для того, чтобы добраться на работу, в лечебное учреждение, ветеринарную клинику и вернуться домой.
Контролировать соблюдение ограничений будет Государственная полиция. За нарушение ограничений во время действия чрезвычайного положения предусмотрены штрафы.
Режим чрезвычайной ситуации продлен до 7 февраля
В среду, 30 декабря, Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения до 7 февраля.
В Латвии для ограничения распространения Covid-19 с 9 ноября до 11 января был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений.
Во время режима ЧС люди должны соблюдать дистанцию и носить маски в помещениях, в том числе в общественном транспорте, за исключением дома. Маски следует носить и на работе.
Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства.
Все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе рождественские, закрыты. Запрещены все косметические услуги.
По возможности все люди должны работать удаленно, за исключением тех, кому этого не позволяет специфика работы (продавцы, водители, грузчики, полицейские, пожарные, охранники, дикторы и операторы радио- и телепрограмм, медицинские работники).
При амбулаторных консультациях медучреждения должны обеспечить, чтобы пациенты не встречались между собой
Амбулаторные консультации специалистов впредь должны по возможности обеспечиваться медицинскими учреждениями дистанционно, если же пациент приходит на прием лично, он должен быть организован таким образом, чтобы пациенты не встречались, постановило в среду правительство.
Как указала специалист Минздрава по общественным отношениям Анна Страпцане, с учетом растущего числа госпитализированных пациентов с "Covid-19" и необходимости оказывать неотложную помощь другим пациентам после 4 января в больницах также будут ограничены плановые услуги, а для амбулаторных услуг будут установлены более строгие требования.
Если нет возможности проводить амбулаторные консультации удаленно, пациенты могут быть приняты только по предварительной записи с указанием точного времени. Медицинское учреждение должно выделять достаточно времени между пациентами, чтобы гарантировать, что они не встретятся.
Лечебное учреждение должно связаться с пациентом индивидуально, если услуга будет отложена. Эти пациенты не потеряют свою запись, и им будет предоставлен приоритет при возобновлении услуг.
После 4 января в больницах будут предоставляться только определенные плановые услуги, которые не могут быть прерваны, например, химиотерапия, лечение биопрепаратами, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематология, заместительная метадоновая терапия и др.
Также будет обеспечиваться медицинская помощь пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, например, инвазивную кардиологию и инвазивную радиологию.
В стационарах будет оказываться неотложная помощь, проводиться онкологические, спасающие жизнь операции, а также операции, отмена которых может повлечь за собой инвалидность.
В обязательном порядке будет оказываться медицинская помощь больным раком, ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями и в случае травм.
Услуги по острой и подострой реабилитации будут предоставляться лицам, для которых отсрочка услуги влечет риск инвалидности или нетрудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительными нарушениями функций.
Запрещено собираться и запускать салюты во время режима ЧС
Во время чрезвычайного положения запрещено собираться вместе на улице, а также устраивать фейерверки, предусматривают внесенные правительством в среду изменения в распоряжение о чрезвычайном положении.
Правительство постановило запретить все публичные очные мероприятия, в том числе фейерверки и салюты. Запрещается также проводить частные фейерверки.
Для того чтобы уменьшить возможности скопления людей и риски передачи инфекции, дополнительно к действующему запрету на очные публичные мероприятия в дальнейшем будет запрещено также проводить на улице собрания шествия и пикеты.
Чрезвычайное положение в Латвии продлено до 7 февраля.
На интервью для телепередач или радио, которые длятся больше 15 минут надо будет надевать маски
Согласно поправкам к приказу об объявлении режима ЧС, утвержденным правительством в среду, 30 декабря, на интервью для телепередач и радио продолжительностью более 15 минут надо будет надевать маски.
В приказ включено уточнение об использовании масок для лица в телепередачах и в интервью на радио. Продюсеры должны будут обеспечить, чтобы ведущий и интервьюируемый использовали маски в студии, если интервью длится более 15 минут.
По возвращении в Латвию из Великобритании надо будет сдать тест на Covid-19
Лицам, которые вернулись в Латвию из Великобритании, надо будет сдать тест на Covid-19, постановил Кабинет министров в среду, 30 декабря.
В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии пассажирские перевозки в и из Великобритании будут возобновлены с 1 января.
Тем не менее, общественности настоятельно рекомендуется принять во внимание, что все еще существует риск для общественного здоровья от распространения нового штамма Covid-19, и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует обеспечить более широкое тестирование людей и мониторинг состояния здоровья с целью оперативного выявления случаев заболевания и установления контактных лиц инфицированных.
С возобновлением полетов из Великобритании приезжающие обязаны сдавать тест на Covid-19 в аэропорту.
Лабораторное обследование этих лиц на Covid-19 будет проводиться за счет государства. Если человек может документально подтвердить, что он переболел Covid-19 или он уже прошел тестирование в течение последних 72 часов, он может не сдавать тест в аэропорту.
Часы работы торговых мест будут сокращены в период новогодних праздников и православного Рождества
В период новогодних праздников и православного Рождества часы работы торговых мест сокращены до 21.00.
В среду на совместном заседании Кабинета Министров и совета по кризисному управлению было принято решение сократить время работы торговых точек до 21:00 по выходным. Цель решения - обеспечить своевременное возвращение посетителей и сотрудников магазина домой с учетом того, что к 22:00 жители должны вернуться в места своего проживания.
Контекст:
- 29 декабря правительство объявило, что концептуально договорилось о том, что все жители Латвии в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 должны будут находиться по месту своего жительства.
- Кришьянис Кариньш назвал это "праздничным сидением дома" с целью дальнейшего сокращения возможностей людей для контактов.
- Прозвучало, что режим чрезвычайной ситуации, который ранее был установлен до 11 января, должен быть продлен до 7 февраля.
- Окончательно решение должно было быть принято 30 декабря.