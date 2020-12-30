Ср, 30.12.2020
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Covid-19: в полиции, пограничной охране и VUGD заражены 176 работников

ФОТО: LETA/Zane Bitere

В органах внутренних дел - Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) и Государственной пограничной охране - в настоящее время заражены Covid-19 176 сотрудников, сообщили агентству LETA в учреждениях.

В Госполиции заражены 95 сотрудников, 93 имеют статус контактного лица. Заражены 47 сотрудников VUGD, 105 человек имеют статус контактного лица. В Государственной пограничной охране выявлено 34 случая Covid-19, 36 сотрудников находятся на карантине, восемь - в самоизоляции.

В учреждениях МВД заверили, что несмотря на количество случаев Covid-19, все службы работают в обычном режиме.

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