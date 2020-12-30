Стал известен размер премии для Григорьевой от Даугавпилсской думы

Григорьева получит премию в размере 5961 евро, а её тренера Любовь Копылову наградят премией в размере 2845 евро.

Напомним, на недавно завершившемся Кубке мира по вольной борьбе Григорьева в финале уступила действующей чемпионке мира и трёхкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана (0:14).

На пути в финал Григорьева победила представительницу Германии Луизу Немеш (6:4), а в полуфинале 30-летняя даугавпилчанка в напряжённой схватке победила украинку Прокопевнюк (10:9).