Ср, 30.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Стал известен размер премии для Григорьевой от Даугавпилсской думы

Анастасия Григорьева

ФОТО: Reuters/ScanPix

Даугавпилсская городская дума решила наградить Анастасию Григорьеву и её тренера за второе место на индивидуальном Кубке мира по вольной борьбе, который недавно прошёл в Сербии.

Григорьева получит премию в размере 5961 евро, а её тренера Любовь Копылову наградят премией в размере 2845 евро.

Напомним, на недавно завершившемся Кубке мира по вольной борьбе Григорьева в финале уступила действующей чемпионке мира и трёхкратной чемпионке Азии Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана (0:14).

На пути в финал Григорьева победила представительницу Германии Луизу Немеш (6:4), а в полуфинале 30-летняя даугавпилчанка в напряжённой схватке победила украинку Прокопевнюк (10:9).

Весной 2021 года Анастасию Григорьеву ожидает борьба за путёвку на Олимпийские игры в Токио.

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